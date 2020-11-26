第6批保就業僱主名單出爐　香港飛機工程獲批逾1.6億元

補貼僱主9至11月支薪的第二期保就業計劃，第6批獲發資助的僱主名單今日（26日）出爐，涉及約2600名僱主，發放工資補貼額約16億港元，承諾受薪僱員人數超過7.2萬人。

名單顯示，早前向逾6000名員工「開刀」救亡、明年上半年減薪15%的香港飛機工程有限公司獲批出最多補貼，涉及資助額1.65億港元，承諾受薪僱員為6053人。其次是在公司註冊處名為MHK Restaurants Limited的香港麥當勞，獲批出1.38億港元，員工人數1.29萬人；周大福珠寶金行有限公司則獲發逾7727萬港元，涉及2835名員工；華僑永亨銀行有限公司緊隨其後，獲批出5450萬港元，涉及1965名員工。

翻查資料，香港飛機工程有限公司與國泰航空同屬太古集團，負責飛機維修工作，早前曾推出自願減少工作計劃，要求6000名員工明年起減薪約15%，為期半年；明年全年亦將會凍薪，受影響員工需於本月底前簽署同意書。連同第一期計劃，該公司一共擸足超過3.3億港元補貼。

今次名單中，有不少物業管理公司，包括利興環境服務有限公司，獲批713萬港元，承諾受薪僱員333人；德高物業管理有限公司獲批212萬港元，承諾受薪僱員111人。

零售業方面，恒富體育用品有限公司獲批520萬港元，承諾受薪僱員222人；景福珠寶集團有限公司亦獲批187萬港元，承諾受薪僱員71人。服務業方面，有政府股東的貿易通電子貿易有限公司獲批587萬港元，承諾受薪僱員214人。

至於飲食業，日本菜餐廳但馬屋(香港)有限公司亦獲591萬港元，承諾受薪僱員270人；陸羽茶室酒樓有限公司獲批204萬港元，承諾受薪僱員109人。飲料製造公司方面，維他奶國際集團有限公司獲批3773萬港元，承諾受薪僱員1395人；而九龍維記牛奶有限公司則獲批1259萬港元，承諾受薪僱員464人。

名單中亦有社福機構，包括基督教香港信義會社會服務部總處獲批881萬港元，受薪僱員人數為381人；循道衞理觀塘社會服務處亦獲批181萬港元，受薪僱員人數為72人。