多個環團斥政府漠視水域生態　促議員否決明日大嶼撥款

政府昨日(25日)宣布撤回所有待審批的人事編制建議，令涉款約5.5億港元的「明日大嶼」中部水域前期研究撥款成為立法會財務委員會明日(27日)的首個審議項目。多個團體今日(26日)到政府總部外請願，認為計劃屬不需要、不合理，批評政府高估計劃的成本效益，並促請議員否決「明日大嶼」前期研究撥款申請。

9個環保及關注團體手持寫有「填海毀生態，立即撤回明日大嶼」的橫額示威，並於今日向財會發信，批評政府撤回開位議程，疑為「明日大嶼」前期研究撥款申請開路。團體直斥政府漠視「明日大嶼」計劃影響東大嶼水域生態，質疑計劃將嚴重影響本地公共財政穩健，故要求政府撤回。

「綠惜地球」發言人指《施政報告》提出零碳排放政策，但填海造地會造成大量碳排放，認為計劃與政府減碳目標相違背。「綠色和平」發言人估計「明日大嶼」計劃最低造價為6240億港元，認為政府應善用儲備，並非「硬推」計劃而造成財政負擔。

另有團體指發展棕地比填海造地更具成本效益，引述數據指棕地造地成本只需約333億港元就可提供13.9萬個單位，與填海可提供的單位數目相約，認為「明日大嶼」缺乏必要性。