3個月大女嬰獨留在家窒息而死　父親最後離家被控謀殺

42歲男子涉嫌在妻子偷偷出走後亦憤而離家，獨留3個月大女兒在家中，並向妻子發短息指「你會後悔一世」。約37小時後妻子返家發現女兒頭上蓋着枕頭被子，拳頭緊握且已面色發紫，最終證實她窒息身亡。女嬰父親在事發後個多月後從內地回港時被捕，他否認謀殺，並向警方否認將枕頭蓋在女兒頭上，還說以為妻子會回家照顧女兒。案件今日(26日)於高等法院開審。

被告張應輝，被控於2018年8月22日在香港謀殺其女兒張嘉雯。控方開案陳詞指，被告與妻子盧殷童於2018年2月結婚並搬到元朗新田，並於同年5月誕下女兒張嘉雯。但被告於6月失業，一家靠綜援維生。

於2018年8月21日，被告妻子因照顧女兒問題，於凌晨近4時偷偷離家到內地「抖抖氣」，至當日下午睡醒才知道被告在找她。但她待至翌日凌晨才發短訊跟被告聯絡，表示壓力很大要冷靜一下，稍後便會回家。

當時被告回訊息指：「你可繼續出去玩，但你會後悔一生」。她認為被告要離婚，決定再留一天，不想與他碰面吵架。而其實被告於8月21日晚上11時亦返回內地，獨留當時只有3個月零兩日大的女兒在家中。

到8月23日近中午12時，被告妻子回家，發現女兒俯伏床上，頭上蓋着枕頭蓋子，面色已經發紫，她大驚報警。救護員到場後發現女嬰已無反應，最終證實身亡。而她的主要死因為窒息，而脫水及飢餓亦為致死的因素之一。

被告於同年10月初從內地回港時被捕，當時他向警方稱離開時見女兒是面朝天，可能是她自己翻身。他又否認把枕頭被子蓋在女兒頭上，還說以為妻子翌日便會回家照顧女兒。不過，專家指事發時死者並不懂得翻身，控方表明不接納被告的解釋。