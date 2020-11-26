最快明年首季借用酒店賓館作過渡房屋　政府擬注資83億

政府訂定在3年內興建1.5萬個過渡性房屋單位的目標，而新一份《施政報告》指，鑑於新冠肺炎疫情，不少酒店和賓館面臨關閉結業危機，最快將於明年首季推出先導計劃，資助非政府組織(NGO)租用入住率偏低的酒店和賓館單位作過渡房屋。運輸及房屋局局長陳帆今日(26日)表示，將會對參與計劃又需要改裝的酒店或賓館提供資助，希望有關酒店或賓館，可以借出單位不少於2年，但當局未有對數量及推行時間訂下目標，僅指「愈多愈好」，並建議向立法會申請額外33億至83億港元注資。

陳帆表示，租用或改裝酒店或賓館作過渡性房屋，是因應時勢而作出的決定，並善用已停業酒店的樓宇資源，強調相關酒店或賓館必須符合結構和消防安全、環境衞生等，相關標準會與公屋看齊。至於參與計劃的酒店或賓館若要進行改建，以符合住居需求，將會透過過渡性房屋計劃獲得資助，因此他建議立法會向相關計劃額外注資33億至83億港元，而當局正與議員鄭泳舜及姚思榮商討。

陳續指，希望相關酒店或賓館可以借出單位不少於2年，租出時間愈長愈好，讓住客有足夠機會和時間遷出。他又指，相關住客已輪候公屋3年，希望他們遷出後可以直接上樓。被問到當局對計劃的目標，他直言沒有就計劃訂下目標，僅表示「愈快愈好，愈多愈好」，更形容這是大膽的嘗試。