港府稱十年長策房屋數目已達標　建築師學會質疑數字有水分

政府剛公布的施政報告指已覓地330公頃為未來10年提供31.6萬個公營單位，但被批評有「篤數」之嫌，香港建築師學會會長李國興今日(26日)直言，「兩年前土地發展好似係無咁多」，質疑政府或納入地契未到期，或要隨後收地上要經過冗長法律程序的土地來「泵大」數字，期望政府盡快提高項目透明度，交代具體細節為公眾釋疑。

根據政府2017年立法會發展事務委員會有關土地供應文件，當時指出要在2046年前提供足夠單位，「即使計及現有、已落實及規劃中的發展項目，以及重建現存的已建設區，香港長遠整體仍欠缺大約200公頃房屋土地」。政府突然表示土地供應足夠，李國興笑言：「我哋都有啲問題，兩年前土地發展好似係無咁多（土地供應）。」他表示政府或在過去一、兩年急起直追，但質疑數字或涵蓋一些需要用上土地收回條例、地契未到期，或要根據冗長法律程序的土地，但屆時那些土地能否發展成房屋供應，他指要「拭目以待」。

香港建築師學會亦對施政報告其他措施作出回應，普遍支持發展覓地，增加房屋供應，對於政府指不會放棄的明日大嶼項目，學會一如以往立場，指填海工程會對環境造成不可逆轉的影響，認為大規模填海計劃要謹慎行事，當中填海的面積、應否如此填海都應再作規劃。

有報導指過往團體估計新界有1023公頃棕地未納入發展，現時施政報告中的土地供應涵蓋新發展區的農地和棕地，及東涌填海，但棕地只佔小部分，香港建築師學會侯任會長蔡宏興表示，政府指土地房屋是資源分配，公義問題，惟現時不少棕地用作非法用途，但政府不執法，令市民缺乏信任。

在土地爭議的問題中，學會認為現時政府多項措施資料不夠全面，容易引起公眾的猜測，認為政府要提供項目發展透明度、收集市民意見，又重申城市規劃不應由基建主導，應有長遠願景，重質不重量，亦可由優化地區小型工程着手，並以健康城市規劃為依歸。