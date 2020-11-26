9成受訪市民贊成全民強制檢測及封城　工會促派1萬補貼收入損失

本港爆發第4波疫情，工聯會在本月24日至今日(26日)在網上向18740名市民進行調查，發現97%受訪者贊成全民強制檢測。為配合全民強制檢測，90%受訪者認同封城14天，亦有80%人同意向全民派發1萬港元，以補貼市民收入損失。

該會的調查亦發現，接近全部、99%受訪者認同外地來港者於酒店強制隔離14天。另外，95%受訪者認同政府應強制市民安裝及使用「安心出行」手機App，以追蹤及切斷源頭不明個案。

對於問卷提到強制全民檢測後需要封城14天，議員麥美娟認為，檢測過後就算市民未有確診，但再與人接觸容易造成交叉感染，因此封城可有效減少傳播。

她續稱，政府可考慮封城的程度，例如是否如年初武漢封城完全禁止市民外出，還是可以有限度限制市民外出等。由於封城會影響經濟活動，從而影響市民收入，故該會亦建議向市民派1萬港元津貼。

麥又指，理解公帑要用得其所，社會對於是否全民派錢有疑慮，但打工仔在疫情下有經濟損失，故最需要獲得補貼。