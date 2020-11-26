7旬紅衣婦油麻地果欄偷貓落網　警救回幼貓及2鸚鵡

上周二(17日)下午5時許，一名身穿紅衣的老婦於油麻地窩打老道9號一間已打烊的果欄店外，徘徊張望並確定附近無人之際，突然伸手入店舖鐵閘，將店內一隻黑白色的幼貓強行捉走，並放入袋內逃去，整個過程僅約17秒，全程被該店的天眼攝下，相關片段其後在網上廣泛流傳，貓主在擔心幼貓安全下報警求助。

油尖警區刑事調查總督察楊新邦表示，警方於上周三(18日)接獲報案後，經過連日情報搜集及翻看附近一帶天眼片段，鎖定目標人物，於今日(26日)下午展開拘捕行動，派員到油麻地駿發花園一單位，拘捕涉案的婦人。消息稱，上址單位衞生狀況相當惡劣，地下滿布雜物、垃圾及食物渣滓，亦有放置數個老鼠籠，警員其後亦於單位發現涉案被偷的幼貓，以及2隻鸚鵡，幼貓當時受困於單位內一個大約30cm乘30cm面積的一個籠內，另外2隻鸚鵡則困於其他籠中，懷疑曾被不恰當對待，惟初步檢驗後，相信牠們的身體狀況並無大礙。

警方經初步調查，以涉嫌殘酷對待動物及爆竊拘捕該名姓陳(77歲)婦人，不排除有人因為家中鼠患問題引起犯案動機，又透露涉案婦人與兒子同住，惟她被捕時，兒子並不在家，而3隻小動物其後由由愛護動物協會人員帶走，並交由獸醫作進一步檢驗身體狀況，警員亦於單位內檢走一批相信為涉案婦人當日犯案時的衣着及手推車。