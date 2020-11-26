好友初聞張祺忠殺妻　即時反應：邊個衰仔喺度搞搞震

認識了張祺忠逾半世紀的建築師陳梁材早前到高院作供，他事後透露自己一直不相信張會殺人，他最初從朋友口中聽到張殺妻的消息時，第一個反應是「邊個衰仔喺度搞搞震惡作劇」，他看到新聞後才開始慢慢相信，但仍覺得「唔係吖嘛」。陳希望張「可快啲出返來」，並與子女團聚。

據陳所說，張為人「nice（友善）到不得了」，在朋友圈內深受歡迎，舊同學與張見面時，仍會與張「攬頭攬頸」，而且張自小家教很嚴，很少「蒲」，又不會「溝女」。陳更指「佢（張）識追，就唔會追件咁嘅嘢（死者）返嚟啦」。

陳只知道張與死者英國認識，估計二人應是同學，但沒有參加二人在英國的婚禮。陳只見過死者3、4次，死者給他印象是「好多事、好插咀」，陳也知道「佢（張）同太太關係唔好，但人哋唔提就費事問」。陳不評論張的家事，因不知內情。

張被捕後，陳擔心張得不到支援，故即時聯絡律師希望可得知其情況，其後得知張的子女正協助他，並聯絡到張的兒子，提供協助。陳認為張的子女均「好錫老竇」，特別是張的女兒，差不多每天均會探望父親。

陳表示，一班朋友均很關心張，有朋友到法庭聽審，連他在內，約有9名朋友不時去探監，又與張以書信聯絡，平均每月1封，現時已累積至30多封。張則很關心子女，每次陳去探監，張均稱「記得搵佢哋（子女）飲茶」。

陳從小道消息得知張有自殺傾向，令他很擔心。在張被捕後約一個月，陳終可去探監，當時張的心情已平復。陳形容，張於案發前變得相當消瘦和「好殘」，現時在監獄則「精神仲好」，而且有做運動，但可能是張「等我哋唔好擔心佢」。陳現在探監時會找張協助研究中樂的「五音十二律」及協助他「計數」。