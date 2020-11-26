九龍東單軌鐵路構思13年終胎死腹中　發展局：方案有技術困難

構思長達13年的九龍東單軌高架鐵路，被政府宣布項目「胎死腹中」。發展局、運輸及房屋局今午(26日)交代《施政報告》中關於房屋及交通規劃政策時指，由於單軌高架鐵路存在解決不到的技術困難，故改為以電動巴士及小巴、自動行人天橋、單車徑等「多元組合」方式，發展九龍東環保連接系統。

發展局局長黃偉綸表示，「單軌高架鐵路」方案存在技術困難，鐵路接駁至觀塘站會受附近工廠區狹窄地勢困擾，若發生火警消防員難以在該處架設雲梯救火，加上鐵路經過觀塘繞道所產生的斜道，對單軌列車而言難以攀升，而現時的代替方案多用了路面交通，相信仍可應付當區交通需要。

另外，政府建議由機管局入股現時由其管理的珠海機場，以加強區內航空協調，被問到為何要入股才能發揮協調效應。運房局局長陳帆指，珠海機場由2006年只有5家航空公司、18個航點、78萬人次客運量，發展至現時有31家航空公司、86個航點和去年有1230萬人次客量，足見香港機場的管理經驗令珠海機場於質管量都有躍進。

他續稱，港珠澳大橋開通亦提供優良機遇，令內地乘客來香港機場轉機時間大大縮短，但由於兩個機場現時獨立營運，各自對持份者負責，若透過入股這個市場機制，可以加強雙方協調，認為是最好的方案。

至於為何不利用本港發展的第三跑道系統加強對內地航點的發展，陳指三跑興建需時，即使多一條跑道、客運大樓亦轉變不大，本港機場與珠海機場合作是最簡單能夠於短時間內作進一步發展的方案，不存在香港吃虧的情況。

另外，有關大橋南車北上計劃，陳帆指港府正與廣東省政府商討，視乎對方的決定，初步計劃讓港人在毋須配額經大橋自駕到廣東省後，可逗留在當地每次不超過連續30日，而每年則不可超過180日，方便港人到內地作短期商務、探親和旅遊的需求，當局亦會簡化申請程序和降低手續費。