政府將修訂宣誓及聲明條例　聶德權：現職公務員將全體一次過宣誓

反修例風波中有被捕示威者為公務員，遭質疑其立場。公務員事務局局長聶德權今日(26日)就《施政報告》中《宣誓及聲明條例》修訂作出簡介，稱經諮詢及收集意見後，現職公務員將進行全體一次過宣誓，不會分階段落實。他續稱，若有公務員拒絕簽署聲明，屬嚴重情況，相信將影響其升遷。

對於公務員宣誓方面，聶指公務員需要擁護《基本法》，效忠特區，且需要明確知悉及確認。他又表示《港區國安法》第6條都有列明相關要求。他指出公務員需要對《公務員守則》及《基本法》公開確認，以確保政府有效統治，局方在10月12日發出通過，要求7月1日後加入公務員團隊簽署聲明，作出聲明的有2980名人員，亦未曾有人不簽署而不獲聘任。

對於現職公務員宣誓問題，聶指按既定機制諮詢收集意見及研究，決定現職公務員宣誓屆時會全體進行，不會部分宣誓，正諮詢律政司意見，會與公務員團體溝通後再公布。而常任秘書長及部門首長作為領導角色，身負重位，將要求他們進行宣誓。他補充，若然有公務員拒絕簽署聲明的話，屬嚴重情況，將跟進原因，又相信將影響升遷，惟仍須與律政司商討落實細節。

被問及新入職以及現職公務員的懲處機制會否不同？聶指新入職公務員如果沒有簽署就不聘用，現職簽署後違反誓言，會令人質疑言行本身違反誓言，倘若嚴重至違反《港區國安法》35條，經法院判決後會即時中止工作事務；如違規就按照公務員相關懲處機制處理。

至於政府要求現職公務員簽署及宣誓，會否被視為違反合約，聶表示，宣誓是新入職公務員的聘用條件，惟效忠特區政府等宣誓要求是公務員一貫責任，指公務員作為政治體制一員，根據基本法第4章，公務員有政制上的角色，故政府要求現職公務員宣誓，並不會違反基本法和法例條文。

被問及若新加入的公務員拒絕宣誓，政府會否有紀錄，令該人士以後不能再加入政府。聶表示政府聘請公務員的紀錄不會「留底」，故相關人士若之後再求職時符合要求，仍有機會被錄取。

政府規定公務員宣誓，會否與政治中立及言論自由相違背？聶指政治中立的意思是不論個人立場及政府官員身份，公務員作為參與政府制訂政策的一分子，有責任支持港府施政。而言論自由受基本法及相關法例保障，惟自由並非無界線，公務員表達意見同時要注意自己身份，不應令人感覺有實質、潛在或可能造成的衝突。

另外，聶德權又提到，公務員編制在2017/18年度增加19600職位，即上升11%，預計在2021年3月底，公務員編制約有197000職位。對於經濟下行需要維持公共財政，聶指希望來年公務員編制0增長，但並非不招聘，因為每年約7000至8000公務員流失，需要補充人手。

在新冠肺炎及修例風波下，聶指公務員有困難，出任公務員事務局局長半年多，感受到同事幹勁及使命感，藉此多謝公務員隊伍，有信心公務員盡忠職守，繼續支持政府。

聶指防疫抗疫基金預留66億港元，未來兩年創造30000職位，局方負責統籌推行計劃，10月底已招聘29000，14700人在政府架構；14400屬非政府職位，當中10100人已入職。政府亦會資助非政府界別，舉例指環境局給予長遠事業發展的建築學科畢業生，輔助相關考核資格。