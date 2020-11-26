政Whats噏：審計報告同施政報告撞期 署方解釋屬一貫嘅安排

審計署尋日(25日)發表最新一份審計報告，但係就撞正同日公布嘅《施政報告》，審計署解釋話按既定機制行事，並無同政府當局協調發表報告嘅日期。

《東網》今日(26日)向審計署查詢佢哋未有選擇押後發表報告日期嘅理由，同埋點解事先無同政府協調嘅原因。審計署回覆話，由於財政年度喺每年3月31日完結，審計署署長需要喺每年10月31日或之前，將政府帳目審計結果同衡工量值式審計結果，提交畀立法會主席，今年提交日期係10月30日，有關報告要喺1個月內，即係11月30日前提交上立法會，而報告書過去幾年都喺11月底嘅立法會大會當日發表並提交上立法會，今年嘅安排亦都係咁。

審計署又話，報告書除咗要喺法例規定嘅時限前發表外，亦都係啟動立法會政府帳目委員會法定工作嘅必要步驟。如果貿然更改報告書發表日期，或者會影響立法會帳目委員會工作，亦會損害審計工作嘅獨立形象。

基於以上各種原因，加上報告書製作需時，署方認為報告書應該按照原定安排發表。