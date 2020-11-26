工程師承認參與去年7.28中西區暴動　還押至明年5月再訊

去年7月28日港島中西區爆發大規模警民衝突，遊行人士在前往中聯辦途中與警方對峙，警方及後展開行動拘捕多人。其中一名被捕的工程師，當日涉嫌向警方投擲磚塊，他今（26日）在區院承認一項暴動罪，法庭下令把他還押至明年5月21日再提訊，待同案其他被告的案件審結後判刑。

26歲被告簡健煌，屬初犯。他承認於2019年7月28日在港島西邊街與皇后街之間德輔道西一帶，連同其他人參與暴動。

案情指，去年7月28日，市民下午於遮打花園舉行集會，並獲警方不反對通知書。惟集會開始不久，大批人士公眾人士卻走出德輔道西等馬路，朝中聯辦方向行去，沿途高叫口號，警方設立多條防線阻止示威者步往中聯辧。

其後有示威者於案發地點附近設立傘陣，並敲打物件製造噪音，又向警方投擲物件。一名警長期間觀察到被告站在示威者前方，身穿黑衣及戴上護目鏡及安全帽等，左右觀望，又拉後其他示威者，協助他們逃脫。

警方及互聯網片段顯示，被告曾拾起𥖁及交通圓筒擲向警方防線，又把催淚彈踢回警方防線，以及將卡板推向警方及揮動棍狀物體。當被告轉身欲逃時，警長上前制服被告，並以涉嫌非法集結拘捕他，被告在警誡下保持緘默。

同案尚有23名被告，他們的案件已排期於明年2月22日開審，預料審訊60天。