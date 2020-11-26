政府續推明日大嶼　稱將參考不同發展模式

特首林鄭月娥昨日(25日)發表施政報告時，明言不會放棄爭議多時的「明日大嶼」計劃，強調計劃在財務上切實可行。發展局局長黃偉綸今(26日)表示，當局會考慮不同方案，包括參考沙田第一城的模式、發展權模式或鐵路加物業發展模式等，認為政府甚至不需為填海付錢甚至會有收入，重申當局會仔細研究融資安排。

早前有多個團體引述統計署報告，指2039年後本港人口增長放緩，質疑政府倉促通過明日大嶼的理據，黃偉綸表示，人口增長率屆時的確會下降，但強調整體人口數字仍然上升，至2051年的人口估算會多達885萬，加上每戶人口密度由之前的每戶2.8人下跌至2.6人，令戶數持續增長，綜合而言，仍有逾70萬人口有住屋需要，當局要未雨綢繆。

黃續指，本港正經歷「雙老齡化」，除了人口老化外，在30年後，逾70年樓齡單位多達30幾萬個，惟舊區密度高，重建時能重置的樓面面積較現時低，重建亦需安置相關人口，土地需求面對壓力，因此需要有額外土地建屋。他強調負責任的政府必須做好準備，亦認同土地供應小組所指，本港仍欠缺1200公頃土地是嚴重低估土地需求，並稱港府的《香港2030+》報告未來數月便會出爐。黃強調，本港需靠填海造地才能有真正的新土地，立法會財委會明日(27日)將審議明日大嶼的中部水域填海研究撥款，希望計劃能獲支持，早日開始。