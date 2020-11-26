林卓廷許智峯涉妨礙司法公正　明年1.26再訊　兩人可離港

民主黨前立法會議員林卓廷及許智峯，以及一名網媒記者和一名社工，被指在去年7月6日屯門遊行期間，讓其他人刪去片段及照片，他們分別被控意圖妨礙司法公正、不誠實取用電腦及刑事毀壞等罪，案件今天（6日）在區院提訊辯方申請押後案件，以待被告申請法律援助和索取法律意見，法官批准各被告保釋至明年1月26日再提訊。

林卓廷及許智峯早前獲准在保釋期間可離港處理公務。控方今天指，林卓廷及許智峯已不再是立法會議員，故要求法庭下令他們人需交出旅遊證件。惟法官考慮後，指二人仍是區議員，加上情況沒有重大改變等，拒絕控方的申請。

43歲林卓廷、38歲許智峯及28歲獨立網媒記者曾焌熙，同被控於2019年7月6日，在屯門警署外與其他不知名人士意圖妨礙司法公正，即煽惑、誘使或指示X刪除任何儲存於其手提電話內的內容，即一些可能於當日或之前干犯刑事罪行的示威者的樣貌照片。

許智峯就另與39歲社工鍾凱研，被控不誠實取用電腦及刑事損壞罪，控罪指他們於2019年7月6日，在屯門警署外取用X的手提電話，並毀壞X儲存於該電話內，有關2019年7月1日立法會外示威情況的錄影片段。另外，曾焌熙再被控於2019年7月6日，在屯門警署外與其他不知名人士一起參與非法集結。