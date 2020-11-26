涉捅殺女友工程師稱案發前曾自殺 「若成功她便不會死」

25歲助理工程師涉嫌在城巴上連刺女友33刀殺女友案，被告吳欣鍵今（26日）在高院繼續自辯。控方指他在還押期間曾會見多位精神科醫生，曾刻意提及懷疑自己患有邊緣人格障礙，醫生卻說他並無精神失常。另外，他又被指為逃避送入小欖精神病治療中心，在另一名精神科醫生面前「扮無病」。控方直言他是一名為求目的不惜「講大話」的人，但他矢口否認。

現年25歲的被告吳欣鍵，被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺當時20歲的女友李倩姮。被告當日在巴士上層用刀連刺死者33下再自捅多刀，接着他拿錘子破窗跳車墮地。被告曾提出以精神失常為由改認誤殺罪，但不獲控方接納。

被告今供稱，他在案發前兩、三個星期已有自殺念頭：「搭東鐵見到條路軌就好想跳落去，行過藥房就睇吓有無安眠藥買」，而2017年9月3日晚，他更付諸實行企圖自殺。

他並指，荔枝角收押所的囚友都不喜歡他，沖涼時見他全身疤痕，還嘲笑他「命大」，更說他:「咁都死唔去，無鬼用」。以致他情緒低落，經常失眠，因掛念死者又感到內疚。

被告憶述在案發後3個月，在小欖會見一名廖姓精神科醫生，並跟對方說假如他在9月成功自殺的話，死者就不會死。但廖卻持質疑態度，反問他：「吳欣鍵，唔係要我信你呀嘛?」。而因為廖不信他，故他在還押候審這3年間見過對方超過28次，都沒向他講真話：「只講啲佢想聽嘅嘢畀佢聽」。

而因為被告在會見另一精神科醫生黃以謙的時候，曾提及懷疑自己患有邊緣人格障礙，控方遂問他有否就相關疾病做過資料搜集。被告直認有做過資料搜集，解釋在收押看過一本自傳，該書作者患有此病，他覺得跟自己狀況相似，遂趁機會向醫生請教。

控方認為，他是為了避免被送入小欖，在廖醫生面前「扮無病」，直指他是為求目的不惜「講大話」的人，被告就回應說：「我信得過佢咪講真話，信唔過咪講假話」。控方又指被告擅長說謊，「講大話無難度」，被告反問主控官：「我唔明咩叫無難度」。