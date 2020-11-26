37歲男玩交友App約女飯聚後遇劫　警破色誘黨拘3男

警方於本周一(23日)接獲1名37歲男子報案，指他於本周日(22日)下午經交友程式認識1名女子，並相約在旺角1間酒吧見面飯敍。飯後女子聲稱有醉意，要求受害人送她回家，2人在旺角登上1輛的士，一路向北駛去。

當該輛的士駛至元朗某空地時，的士突然停車，5名大漢隨即現身，將受害人拉出車廂，並對他拳打腳踢，又用木棍毆打受害人，威嚇受害人交出手機、信用卡，以及要求受害人致電家屬存錢至指定銀行戶口。

賊人得手後，迫令受害人脫光衣服再拍攝裸照，威嚇他不要報案。其後，賊人將受害人押解到八仙嶺後，逃去無蹤。案中受害人總共損失約8萬6千港元，其臉、手及背部均受傷，案件交由旺角警區重案組接手調查。

警方經深入調查後，相信案件涉及1個有組織犯罪團夥，該團夥亦懷疑與其他同類型案件有關。旺角警區刑事部經調查後鎖定數名疑犯，於昨日(25日)展開拘捕行動，分別在大埔及沙田拘捕3名男子(均21歲)，涉嫌串謀非法禁錮、串謀行劫及串謀刑事恐嚇，3人分別報稱地盤工人、救生員及無業。警方相信行動已瓦解1個活躍犯罪團夥，拘捕其中的骨幹成員，行動仍然進行中，不排除有更多人被捕。