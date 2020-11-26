「躍動港島南」計劃料帶動人流　居民憂交通不勝負荷

海洋公園陷入財困，港府繼早前向公園注資54億港元救亡後，昨（25日）再提出「躍動港島南」計劃，推動海洋公園和非政府機構協作，以自負盈虧方式保育及管理珍寶海鮮舫，期望可助公園「重生」。有地區組織今（26日）表示，不少居民對計劃表示憂慮，擔心海洋公園接管珍寶海鮮舫會令其原有特色消失，而人流增多亦可能影響該區交通，以及居民的生活節奏。

南區建設力量召集人朱立威指出，計劃把當區獨有的漁業及造船文化，串連海洋公園等旅遊景點，惟不少居民擔心交通不勝負荷，因香港仔隧道「一向都係塞車」，情況在港鐵南港島線東段通車後亦未見改善，促請港府考慮有關問題，亦應盡快落實興建南港島綫西段，並落區諮詢居民。

副召集人陳家珮亦批評，港府早前2014年提出興建南港島綫西段，惟多年來各個政府部門各自為政，導致項目至今仍未能動工。她又質疑，海洋公園近日營運方向側重於娛樂，教育和保育方面比重減少，「偏離咗教育和保育的初心」，冀海洋公園未來可加強有關發展。

香港建築師學會侯任會長蔡宏興亦指，南區交通長期有擠塞問題，雖現有港鐵南港島綫疏導人流，但若推動計劃預計會令該區更繁忙，希望未來啟德水上的士計劃可撰擴至港島南。另外，蔡又質疑海洋公園重生計劃，指海洋公園剛注資54億港元，仍未有長遠方案、海鮮舫現又成不可行的生意，認為計劃必須要有經濟持續性，否則擔心會製造出另一「大白象工程」。