國泰年終談判下周起舉行　工會要求談新合約　不滿資方迴避

國泰航空公司空中服務員工會指，下周起一連兩星期將與國泰機艙服務部（ISD）進行年終談判，會提出審視新合約(CoS20)對現行政策的影響、要求確立工會認受性等項目。惟工會指，截至今日，機艙服務部管理層仍迴避正面回應有關年終談判的安排，此舉極不尊重工會代表6000多名會員，明日早上11時將舉辦記者會，講述國泰迴避年終談判一事，同日下午3時再到太古集團總部及政府總部遞交請願信。

工會表明，新合約的條款有很多問題，當中有條款指工會與公司所訂的協議不會自動適用於所有會員，會員需自行作書面申請。工會認為國泰企圖藉以打壓工會，削弱會員權益。

工會又提到，國泰在沒有與工會商討的情況下，訂立的新合約單方面不遵守以前訂立的協議。工會雖於上月21日已提出抗議，但機艙服務部的管理層指更改合約是公司層面的決定，與工會的協定並不適用。工會認為事態嚴重，有必要在年終談判上要求機艙服務部遵守所有協議，並重新確立工會的認受性。

另外，工會亦要求更新兩項原有的協議，包括空中服務員於外站的停留時間和駐海外空中服務員的人數、航班數量等限制。這2項協議即將到期，工會質疑國泰是想藉以終止2項協議，以達至長久以來一直希望縮減空服員外站停留時間、及讓駐外站員工跨站飛行的目的。