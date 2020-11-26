周星馳3.2億投得「天比高」　有人說太貴有人讚他「買得啱」

于文鳳的代表大律師，對周星馳的盤問亦聚焦於當年「天比高」的發展計劃。周同意那是他涉款最鉅大的投資項目，很關注要有足夠資金完成項目。他同意于文鳳有為此項目做研究，例如項目價值及重建潛力等，但就否認是因于推薦才決定入標。

周星馳曾在供詞提到，他對融資方面並不擔心，除經銀行融資外，就算額度不足都有信心有其他途徑調度資金，例如接更多工作。但于的大律師質疑，就算他是非常成功的演員，要靠工作在短時間籌3億亦非常困難。

周重申當時他其實並不擔心，首先參與拍賣，出價一定控制在自己可以負擔的範圍內，他並他覺得：「睇到嚟緊嘅價值會更高、有價值嘅話，就絕對唔需要擔心搵合作夥伴嘅」。

當年周星馳最終以3.2億港元投得「天比高」的重建計劃，他承認在投得項目後，有朋友表示覺得價錢太高，但他並無因此擔心。

大律師再指，當時有一名發展商「劉先生」便認為項目太貴，叫過他「撻訂」放棄。周承認當時情況「大概係咁樣」，但同一時間信和地產的主席黃志祥在他中標當日便讚他「買得好買得啱」，更詢問可否合作。周坦言：「投資方面唔同人有唔同意見係好正常嘅。有啲人睇好，有啲人睇得冇咁好，係可以理解」。

周就說自己看好項目前景，故不同意于文鳳一方稱，為要安撫他而安排兄長于介紹菱電的胡亮明給他認識。周表示不肯定胡亮明究竟是于兄抑或是另一朋友介紹他認識，不過他就同意在投得天比高前，他並不認識胡。

胡亮明較早前作供時，曾表示游說周開放其自住的天比高12號屋供人參觀。對此說法周今天本來否認，但之後他改口表示，不排除在胡極力游說說「睇吓冇壞，睇吓都唔代表要賣」之下，讓人參觀過單位。

另外，就于文鳳一方指，他是在2002年聖誕敲定10%的投資分成比率。周就強調：「完全唔記得有咁嘅對話，冇咁嘅對話」，「我冇同佢喺聖誕節有任何 commitment」。

不過他表示，確有可能在其他場合提過送單車：「我唔敢肯定有冇咁講過，可能有咁嘅對話，淨係講單車。其實嗰時我好鍾意踩單車，有時會一齊踩單車，不過多數我自己踩」。

周星馳明天將繼續作供，于文鳳一方預計明天上午可完成對周的盤問。