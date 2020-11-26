截查男女搜出噴漆模具　警承認未警誡便作查問

兩名男女涉於去年萬聖節在集會現場附近管有噴漆及噴漆模具，被控合共3項管有物品意圖摧毀財產罪，他們否認控罪，案件今（26日）在東區法院開審。有拘捕被告的警員承認，當時沒有警誡被告便作查問，他聲稱這是因為「思疑度未大到要作出警誡」。

28歲活動助理陳雪汶及29歲港鐵車長陳駿麟，分別被控在2019年10月31日，在銅鑼灣記利佐治街珠成大廈外，保管兩枝噴漆及7張印有圖案用作噴漆的紙皮模具。陳駿麟另被控於2019年11月1日在家中管有5張模具。

拘捕首被告的姓李警員作供，指當日晚上8時許，銅鑼灣一帶有人集會，因此奉命到場執勤，並設立封鎖線。期間他見到5女1男聚集交談，他與同僚趨前欲查問，對方見狀卻轉身離開。

李加快腳步上前截停他們後，他搜查首被告物品，結果在首被告背囊檢獲涉案物品，同時並搜獲索帶、生理鹽水等。查問下，首被告聲稱是工作之用。

李供稱，由於首被捕回答問題時「講吓又停下又諗下，覺得唔係好真實」，故懷疑對方有不軌企圖。不過，在盤問下他承認查問前沒有警誡首被告，但他解釋指雖然早思疑該6男女涉及違法活動，但思疑的程度未夠大，因此沒有警誡便開始查問。