保就業計劃月底完結　近千宗舉報主要涉減員工減薪

兩期補貼僱主支薪的保就業計劃即將完結，保就業計劃秘書處回覆東網指，截至本月13日，共接到981宗舉報，主要涉及無理減少員工數目或辭退員工，以及減薪等有關；當中645宗已完成調查，只有35%個案交部門跟進處理，分別把222宗及17宗個案轉介至勞工處及強制性公積金計劃管理局。該處亦已分別向海關及入境事務處各轉介1宗個案。

秘書處指，接到的981宗舉報中，主要涉及無理減少員工人數或辭退員工、不適時發放工資或減薪、疑似公司倒閉或轉換經營者等。該處會積極跟進與僱主裁員、減薪或強迫放無薪假有關的舉報；若發現有僱主的違規行為有牽涉刑事成分，則會將個案轉交相關執法部門跟進。

秘書處亦提到，政策創新與統籌辦事處成立的覆檢小組，會檢視每一宗舉報個案的調查報告、及僱主的相關強積金紀錄，以考慮僱主遵守計劃有關守則及條款的情況，當調查完成，覆檢小組會將結果告知舉報人。

至於被拒申請的上訴情況，秘書處指已基本完成審批所有第一期申請，僅餘少數剛完成覆核的個案正安排放款。而第二期上訴情況，秘書處未有透露詳情，只表明第二期計劃有約8000名申請者因不符合申請資格而不獲批補貼。

職工盟主席吳敏兒認為，秘書處接獲的舉報數字只是冷山一角，難以反映真實情況，批評計劃罰則輕，懲罰更只是從工資津貼中扣除，難對僱主構成實質影響，濫用計劃的機會很高。她又指，計劃將於月底完結，已有不少僱主明言會裁員，預料屆時會有更多僱員到秘書處提出舉報，但她坦言，僱主可以有很多解釋，所以「僱員提交舉報是一件事，舉報是否成功又是另一件事」。