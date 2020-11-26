斥通識科改革遲來好過冇　梁美芬籲勿換湯不換藥

政府今日（26日）宣布就高中通識科作改革。身兼教育事務委員會主席的議員梁美芬指通識科遠離2009年推出的目標，雖然教育局接受專責小組意見取消專題研習，亦減少課時，但她仍呼籲局方改革學科切勿「換湯不換藥」，她亦會繼續密切監察。

梁認為讓學生學習憲法、基本法、一國兩制等正確價值表示理解及歡迎，但指出上述學科要求十分基本，批評通識科改革是「望穿秋水、遲來好過冇到」，促局方改變通識科好大喜功的做法，切勿「生仔唔湊仔」，強調相關教科書一定要符合基本要求，學科不可對一國兩制敵對及仇恨，或另學生消化不良、缺乏規管範圍。

對於通識科改革過渡期，梁指倘若過渡期間學生接受的教育不變則不可接受，批評現時通識科欠缺監管、教學「高大空」令社會和家長非常憂慮。她認為教育局需要確保教師教授正確知識，以及加強培訓新學科的教師，促請教師通過指定考核才可教授。

被問到新學科設評核會否加重教學負擔？梁稱教授憲法及《基本法》等重要科目，必須有正確知識，不應害怕進修及考核，否則不應授課。她指教育局要確保老師質素，社會有強烈要求，局方亦責無旁貸。

被問到對學生內地考察不計分的看法時，梁美芬表示不贊成用考試、計分去強迫學生學習，亦不認同考察要計分。