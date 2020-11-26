上海仔被捕：坐疫監第3天未被檢控　各界批律政司工作緩慢

窮途末路的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，潛逃逾兩年半後，在歐洲感染新冠肺炎，本周日(22日)回港即被捕，曾經棄保潛逃的他，被捕後於本周二(24日)獲准保釋候查，正在尖沙咀喜來登酒店坐12日「疫監」，今日(26日)踏入隔離第3天，未見有人再送物件給他。有時事評論員指出，上海仔曾兩度棄保潛逃，律政司應盡快控告，否則他再三潛逃的風險很高。

東網記者今日在喜來登酒店觀察，發現酒店外圍情況平靜，昨晚(25日)有男子乘坐上海仔周二乘搭的銀色7人車抵達喜來登酒店送物件予上海仔，今日則暫未見有人再送物件給他。據悉，由於上海仔被安排需要隔離12日，期間未能自行離開房間，亦不准使用酒店設施，他需戴着檢疫手帶，以便被監察行蹤。

「23萬監察」發言人王國興批評，律政司遲遲未有檢控上海仔，可見內部工作緩慢之餘，甚至對被捕人士曾棄保潛逃的罪行視而不見，令公眾有感執法不公。他又指，曾棄保潛逃的疑犯回港後，不論之前干犯甚麼罪行，單就此情況就應可作出即時檢控。他直言：「好奇怪律政司無檢控，最終讓一個曾棄保潛逃的人保釋，即係意思叫佢走多次？」王續指，律政司不提檢控，只會自損司法聲威，變相會鼓勵其他案件的疑犯作同樣棄保行徑，造成惡劣先例。

時事評論員陳雲生表示，既然上海仔曾棄保潛逃被通緝，已經有足夠證據作檢控，並非難以判斷的案件，認為律政司應盡快作決定，向公眾給予交代，否則難免惹人非議。他坦言：「此案可看到律政司內部操作出現問題，近年多宗案件都甩漏百出，尤其此案無理由尚要拖拉至今。」

警方有組織罪案及三合會調查科人員於周日晚上約9時在機場拘捕上海仔，指他涉嫌干犯2項串謀傷人罪、1項串謀刑事毀壞罪及1項刑事誹謗罪，須於明年1月7日向警方報到。