17歲義務急救員判斷梓樂骨折　需急送院惟聞救護員受阻

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今天（26日）繼續，當晚擔任義務急救員的17歲的中六男生供稱，他一直輔助消防員去照料梓樂，惟他發現梓樂的右盆骨和右肋骨均有輕微骨折，其頭部亦曾受嚴重撞擊，會造成氣胸和顱內壓，他更留意到梓樂有失禁，需緊急送院。惟之前作供的消防員曾稱，在梓樂的身體上下沒有發現骨折創傷。男生作供完畢後，死因裁判官還讚他的救護手法媲美急症室醫生。

義務急救員曾朗軒供稱，他曾考獲急救證書資格，但實際經驗是從去年參與社會運動中的義務救護工作，跟隨醫生和護士而學習得來。當晚凌晨他於尚德邨地下，收到街坊的求助，指尚德邨停車場2樓有傷者，遂聯同其他不認識的義務急救員前往救助。

他到場後發現消防員正處理傷者，而消防員告訴他，周圍的血漬是傷者口裏吐出來，而聽聞傷者是被催淚彈擊中才會墮樓受傷。他接著檢查傷者，除發現傷者有骨折外，亦出現失禁，上衣的小腹近私處位置都濕透。

曾朗軒表示，救護員遲遲未到，眾人多次催促現場消防員，對方則回應「啱啱阻住咗」。曾解釋，當時形勢即使有醫生在場亦毫無幫助，傷者情況只有愈趨惡化，必須盡快送院，故眾人才如此緊張。

另一義務急救員華夏則供稱，等候救護員時，他一直握著傷者的手以予支持。突然一隊防暴警察出現，劈頭一句就呼喝眾人離開，後來才有兩名警員上前了解。警方的代表大律師質疑華的說法，因他沒有在口供中提到。

惟華堅持其說法，但解釋警方在行為上沒有阻礙救援，亦沒有接近傷者，只是情感上他認為警方理應出手協助，而非開口喝斥各人離開。

另外，於尚德邨停車場工作的抹車女工尹攜珍則供稱，當日凌晨她坐在停車場2樓的石壆上休息，起初她不為意身後的兩名青年，後來見對方神色異常，才發現有傷者倒臥在不遠處，到見消防員到場照料傷者後才覺得「個心舒服咗」。她更表示，從事發晚上她一直工作至凌晨，期間不斷在停車場各層穿梭，但就沒有聽見爭執或打鬥聲。