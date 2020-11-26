黎智英再售台北物業套現　學者批「唔係好掂」

不斷蝕錢的壹傳媒黎智英近年頻頻出售在台物業套現，近年他已將《台灣蘋果日報》位於台北市內湖區總部的4幢辦公大樓出售，只留下一幢自用，至今連僅持的一幢亦已與買家簽訂初步協議售出。學者估計黎智英已經山窮水盡，要不斷變賣資產救亡。

官司纏身的黎智英頻頻「撲水」救亡，壹傳媒今日（26日）公布將以17.5億元（新台幣，下同，約4.71億港元）出售旗下台北內湖區一幢辦公樓物業，所得資金將用於加強集團現金流，以改善營運資金狀況。

黎智英近年將《台灣蘋果日報》位於台北市內湖區總部的5幢辦公大樓悉數出售。2018年其中兩幢《台灣蘋果日報》大樓以近18億元（約5億港元）出售予台灣人壽；去年台灣壹電視大樓和壹同樂動畫大樓，分別售予中國電器和敏恩國際，分別作價14.5億元（約4億港元）和9.1億元（約2.5億港元）。

此外，黎去年以3.1億元（約8,600萬港元），將高雄岡山區的一幅地皮連印刷廠物業售予台灣大鎪科技。台灣上市建築商長虹建設於2013和2019年，分別向黎智英及其相關公司購入位於內湖區和新北市土城區共3幅地皮，涉額逾100億元（約27.6億港元）。

連在港物業亦去貨套現心切，早前由黎牽頭持有的大埔太平工業中心一個超過4萬方呎全層物業，委託代理放售，更劈逾兩成至約1.29億元。

「估計黎智英都山窮水盡，唔會捱得好耐。」理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，黎多年來在台灣發展，至近年不斷變賣當地物業，反映他「唔係好掂」；雖然他於歐美等地亦有不少豪宅物業，但Mark Simon事件令他聲名狼藉，相信會影響他尋求贊助。陳指《蘋果日報》在去年反修例風波前已走下坡，只是後來的政治事件拉他一把，但今年不論報紙和網上用戶明顯大不如前，他估計往後黎仍要繼續變賣股票和物業續命。