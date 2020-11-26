4人違強制檢疫令被定罪　2男罰款1.2萬及監禁1周

衞生署今日(26日)公布，再有4名人士因分別違反第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》或第599E章《外國地區到港人士強制檢疫規例》，今日於九龍城裁判法院被判刑，涉案的3男1女分別被判罰款1萬至1.2萬港元，其中2人更被判即時監禁7日。截至今日，共有75人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多3個月或罰款1.5萬港元不等。

首宗個案涉及1名26歲女子，早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在家中接受強制檢疫14日，惟她在檢疫令尚未屆滿前，在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於5月7日的突擊檢查中，被發現脫下手環。她被控違反第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》，今日被判罰款1萬港元。

第二宗個案涉及1名61歲男子，在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於3月30日離開其檢疫地點，被控違反第599E章《外國地區到港人士強制檢疫規例》，今日被判罰款1萬港元。

其餘兩宗個案涉及2名分別為80歲及46歲男子，在檢疫令尚未屆滿前，他們在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，分別於3月27日及7月3日離開其檢疫地點，2人均被控違反第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》，被判罰款1.2萬港元及即時監禁7日。