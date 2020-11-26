警長掌摑受查警二代罪成上訴　稱合理武力非朱經緯般無端施襲

警長黃明偉被指3年前調查一名「警二代」期間，在警車上用粗口辱罵兼掌摑對方，經審訊後被裁定普通襲擊罪成判監3個月。他不服定罪提出上訴，高院法官今（26日）開庭聽取陳詞後押後裁決。上訴方力陳警長當時認為事主有機會襲警，遂施用合理武力將他制服，並指本案非退休警司朱經緯般「無端端」襲擊途人。

代表警長的律師陳詞指，原審裁判官錯誤拒絕接納警長的辯解，強調事主當時表現不合作且有機會襲警，故警長「拍醒」他，已屬最合理的做法並且是適當武力。律師又指當時車上雖然有其他警員，但他們都在專注找子彈，故只有警長一人看守事主。

律師又指，當時情況不容許警長想太多，以防事主傷害自己或同袍，他只有使用適當武力防止罪行發生。

律政司一方則回應指，當時車上至少有3名警員，警長絕對可以先警告事主坐下，或是將他按下即可，而且當時事主雙手已被反鎖背後，但警長卻三度打他的頭，實屬不必要武力。而當時的片段有錄到聲音，顯示警長曾向事主講粗口，認為他只是為了發洩情緒才使用不合理或非法武力。