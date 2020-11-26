祈福黨呃遍全港掠逾25萬　8男女包括5名非法入境者被捕

祈福黨死灰復燃呃長者逾25萬，警拘8男女包括5名非法入境者。大埔警區刑事部莊成逸警司表示，警方早前接獲多宗懷疑誤墮「祈福黨」騙局的報案，案中多名女子受害，涉及金額達港幣25萬元。

警方經調查，發現騙徒手法類似，騙徒大多會在屋邨附近的公園流連，針對單獨女子。犯案手法通常以一人先佯裝問路搭訕以獲取事主基本資料，其後另一人假扮途人，並查詢有關「神醫」問題。其後第3名同黨出現，由於他能說出事主基本資料，指可以代為祈福，並指事主家人會生大病或行惡運，隨後訛騙受害人交出財物作法，借作法期間，乘機將貴重物品換成垃圾。當儀式進行完畢後，騙徒會叮囑受害人於數日後方可將膠袋打開。因此，當受害人發現財物被騙走時，已是數日之後，騙徒已經逃之夭夭。

警方經調查後，相信騙徒在港九新界均有犯案，案件總共有8宗，受害人年齡介乎47至75歲，失物由9500港元至40萬港元不等，總值超過100萬元。目前已偵破2宗街頭騙案，其中一宗發生在今年7月，一名71歲女士在粉嶺區被騙徒騙去約20多萬港元現金，另一宗案件發生在今年6月，一名47歲女士在沙田區被騙去約5萬港元現金。

警方其後鎖定目標人物，昨日(25日)採取行動，在旺角一唐樓單位拘捕2男2女(36歲至64歲)，4名人士均為非法入境者，相信逗留在港約6個月。警員同時在黃大仙一公屋單位，拘捕1男3女(21歲至48歲)，而當中48歲女子為非法入境者。經初步調查後，警方以「以欺騙手段取得財產」、「協助及教唆他人非法入境」及「未獲授權進境者在港逗留」罪拘捕上述人士，各人現正被扣留調查。警員同時在單位內檢獲一批現金及金器。

商業罪案調查科情報組高級督察劉肇龍表示，2020年至今，街頭騙案總共有30宗，而涉及祈福黨的騙案已佔29宗，財物損失超過680萬，單一案件損失由9500元至200萬元不等，受害人年齡介乎47至80歲，均為女性。另外，祈福黨主要由內地廣東省一帶來港，能操流利廣東話與受害人接觸。

警方提醒市民，不要輕易相信稱能協助祈福的陌生人，亦不要透露家庭狀況及財物資料，若有懷疑，向警方報警求助。警方表示將會繼續與相關隊伍進行情報交流，亦會尋找受害人及證人作進一步調查。