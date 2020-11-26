養和醫院洗腎病人初步確診　妻子屬跳舞群組

跳舞群組進一步由私家診所擴大到私家醫院。養和醫院今(26日)公布，一名洗腎病人初步確診新冠肺炎，並透露其妻與跳舞群組有關，且其妻已確診。該院已聯絡於本月21日至24日期間於腎科透析中心就診的50多位病人，安排他們盡快接受病毒測試，又提醒訪客及家屬留意身體狀況。

養和醫院表示，一名72歲男病人前日(24日)接受測試，並初步確診。該名男病人到診時通過體溫測試，並簽署確認沒有旅遊、與懷疑或確診個案接觸或群聚史。但他其後向主診醫生表示有喉嚨痛等上呼吸道不適，醫生遂為他安排測試。該病人曾於上周六(21日)接受測試，當時結果為陰性。惟當病人今次初步確診後並轉到公院時，才透露其妻與歌舞群組有關並已確診。

養和表示已按衞生防護中心指引，分別在前日及昨日(25日)早上，在腎科透析中心清潔及消毒，亦按指引即時為24名醫護人員進行病毒測試，全部結果陰性。此外，該院已聯絡於本月21日至24日期間於腎科透析中心就診的50多位病人，安排他們盡快接受病毒測試。