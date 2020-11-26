調查指幼稚園校舍空間不足　66%有蚊患鼠患

土地問題不單影響房屋供應，更影響幼童學習和健康。教育大學調查指，約60%幼稚園提供給學童的空間未達政府建議標準，甚至有66%幼稚園校舍受到蚊患和鼠患困擾。該校建議政府預留足夠土地，供幼稚園興建獨立校舍。

教育大學今年6月以問卷訪問327間參加幼稚園教育計劃的幼稚園，發現約60%幼稚園向每名學童提供的空間，未能達到政府建議的標準，即每名學童可獲面積達1.8至2.3平方米的空間。

調查又指出，受訪幼稚園有約70%的校舍分別位處舊式屋邨、靠近馬路或停車場，甚至因為校舍缺乏室內空間，日常需使用室外公共空間及社區設施來進行教學活動。調查又發現，有超過66%幼稚園稱其校舍出現中度至嚴重蚊患問題，並且有鼠患和空氣污染。

教大表示，由於幼稚園現時是按學生人數來獲得政府津貼營運，因此，學校沒有辦法減少收生來騰出校舍室內空間。教大促請政府檢討對幼稚園的資助政策，同時提供足夠土地，讓幼稚園可建立較大空間的獨立校舍，考慮相關選址時亦應留意附近社會服務是否適合與幼稚園共存。