政府刊憲強制到過7間指明場所人士周日或之前檢疫

菲力偉健美集團尖沙咀和銅鑼灣分店在指明場所之列。

政府昨晚(26日)深夜表示，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月1日至11月26日曾到過7間指明場所（見附表）的人士（下稱「受檢人士」），須於11月29日或之前接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

食物及衞生局發言人昨日表示：「本地疫情持續惡化，當中涉及各類於室內群組聚集活動的確診個案數目繼續大幅颷升。經衞生防護中心進一步追查，發現近日部分確診個案涉及於某些場所進行的大型群組聚集活動。因此，政府在第599J章下作出強制檢測公告，強制曾到過7間指明場所的人士立即接受檢測。」

受檢人士可選擇以下檢測途徑：

（一）於醫院管理局（醫管局）47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點（樣本收集包派發時間及樣本收集時間見www.ha.org.hk/haho/ho/covid-19/GOPC_extend_TC.pdf）；

（二）自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供的檢測（名單見www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf）；

（三）於社區檢測中心接受檢測服務（名單見www.communitytest.gov.hk/zh-HK/）；

（四）於7個流動採樣亭及樣本瓶派發點接受檢測服務，或索取並交回樣本瓶；或

（五）於醫管局任何醫療設施（包括普通科門診診所或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測。

「受檢人士如有病徵，應立即求醫，按照醫護人員的指示接受檢測，不應前往社區檢測中心。」

受檢人士必須於12月2日或之前以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk），向政府報告檢測結果或提交檢測報告。受檢人士若在11月21日至26日期間已進行上述的測試，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

發言人說：「為減低傳播風險，受檢人士在等候檢測結果期間應盡量留在家中，不要外出。」

任何人士就強制檢測安排有疑問，可於上午9時至下午6時致電熱線6275 6901查詢。受檢人士如欲前往個別社區檢測中心作檢測，可先查詢中心的預約情況。社區檢測中心熱線電話見www.communitytest.gov.hk/zh-HK/info/。

政府會繼續全力追蹤曾到過有關場所並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款2,000港元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000港元）及監禁6個月。

發言人表示：「政府呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸確診個案）盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。食物及衞生局會視乎疫情發展及檢測參與率，在有需要時對個別群組作出強制檢測公告。」