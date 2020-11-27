2019年這時候，是美國的傳統大節日，感恩節。紐約大都會看守所內備有特別的午餐：一片火雞肉和配餡，小段紅番薯，紅莓醬，兩塊麵包，一塊蘋果批。

我們邊吃邊聊。身旁的「積克」（假名）教授是牙買加的社會學家。他向我們說起美國感恩節的故事來：「1620年9月，一艘名為『五月花號』的小船離開英格蘭的普利茅斯，載有102名乘客，都是在逃難的宗教分裂主義者正在向遠方尋找新的家，歷經了66天海上的折磨後，他們將錨停在美洲東北科德角（Cape Cod）的末端，在普利茅斯上岸建立了第一條村莊。在那裏，他們遭受暴曬，壞血病，傳染病，和飢餓。僥倖地，亦是神奇地，當地的原住居民為正陷入困境中歐州來的移民帶來了食物及供應品，讓這批外來者度過了嚴峻殘酷的第一個冬天。只有一半的人能夠生存下來，看到第一個新英格蘭的春天。這些美洲原住民幫助外來的歐洲難民與當地部落建立聯盟，並給難民們治好因營養不良而引發的疾病，教他們種植玉米，從楓樹中提取汁液，和在河中捕撈魚兒。一年過後，外來的殖民者在生活穩定的環境中成功的慶祝第一次玉米收成，組織了一次長達3天的盛會，宴請美洲原住民的盟友以表達謝意。這是第一個感恩宴，亦是美國感恩節日的起源。」

積克看見我們圍着他津津有味的聽故事，便繼續說下去：「到了1623年，殖民者舉行了第二次感恩節慶豐收活動，以紀念當年的乾旱季節的結束。在美國獨立戰爭期間，喬治‧華盛頓在1789年發布了美國國民政府的第一份感恩節宣言。他呼籲美國人民為該國獨立戰爭的結束和成功通過美國憲法表示感謝。1827年，當時著名的女作家黑爾發起了一場運動，要將感恩節成為國定假日。終於在1863年，林肯總統在美國南北內戰最激烈的時候聽取了她的要求，發表宣言，懇求國民祈求上帝『照顧所有在戰爭內亂中成為寡婦、孤兒、喪葬者和受難者，給予他們溫暖和眷顧』和『治愈國家的傷縫』。林肯把感恩節定為11月的最後一個星期四！」

這時候，來自紐約的巴基斯坦裔工程師「艾凡」（假名）禁不住插嘴：「今天在美國家庭裏，感恩節已失去了最初衷誠謝恩的本意。取而代之的是集中在烹飪及與家人和朋友們的團聚和分享豐盛的菜式。火雞是感恩節的主角，幾乎已成為這節日的代名詞呢！」

積克馬上接着說：「從上世紀中葉開始，美國總統每年都在感恩節『特別赦免』幾隻送到白宮的火雞，不屠宰牠們並把牠們送回農場終老！」

艾凡話鋒一轉的說：「1623年真是值得特別感恩的啊！這是歷史上來自歐洲殖民者與美洲原住民之間和諧的唯一例子！跟着下來的便是白種移民把原住民的土地資源無情的強搶豪奪，把原住民大肆殺戮，驅趕他們離鄉別井的遠遷他方，這是感恩報恩的方法嗎？」

積克點着頭，附和道：「對啊！是恩將仇報，以怨報德、忘恩負義！今天美國原住民及他們的支持者都對這個感恩節起源的歷史故事有很強烈的意見，認為是美國白人政府故意美化了這段原住民被欺壓的血淚史，隻字不提歐洲來的白人殖民者把數以10萬計的原住民殺害了，以奪取他們的土地。自上世紀的1970年，每年當美國慶祝感恩節的時候，原住民便會在普利茅斯，紀念『全國哀悼日』。」

艾凡感慨地說：「美國是白種人的世界。當他們在困難的時刻，便滿口仁義道德的，把你給他所作的幫忙視為理所當然的君子之交。當他壯大起來時，便來搶你所有的東西，那對他們來說，也是理所當然的替天行道！」

積克搖着頭，拋下諷刺的一句：「難怪有人說，當美國太平的時候，便唯恐天下不亂；只有當美國自己危亂的時候，世界才有太平的日子！」