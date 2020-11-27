東方日報A1：６罪纏身妄想甩身　黎智英亂吠向法庭施壓

官司纏身的壹傳媒黎智英明年1月起，陸續要就多宗非法集結的案件進出法庭受審，若罪成有可能面對最高判處5年監禁；下月初亦要就涉嫌違反《港區國安法》案件到警署報到。黎智英昨早於社交平台直播時疑向司法制度施壓，聲稱中央政府想改變或控制香港的法律制度，同時準備將香港法律完全「掃平」，變成大陸的人治方法。有學者及政界人士狠批黎智英於多案應訊前「指指點點」本港司法制度，有向法庭施壓、影響審訊過程公平公正，甚至試圖影響最終裁決結果之嫌。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，黎智英發表香港法律「被掃平」言論是顛倒是非黑白，有向法庭施壓、甚或試圖扭曲現實情況，令人誤以為香港司法制度沉淪。時事評論員陳雲生亦質疑，黎的言論侮辱港人智慧，因為港人過去一段時間均尊重司法制度，但因應近年屢次出現案件裁決不公，公眾對司法制度的信心才有所動搖。陳又提及，多案纏身的黎智英透過社交平台談及司法制度，令人懷疑試圖影響案件日後的判決結果，他重申要尊重法庭經審訊後最終判決。

「23萬監察」發言人王國興批評，黎的言論十分荒謬，認為他不顧香港現時的局勢和政治環境而胡言亂語，特首林鄭月娥已在施政報告中清楚申明本港的政制和法律，亦澄清《基本法》的相關規定，但黎卻重複這些言論，反映他作出的抹黑已「冇乜市場」，只是不甘寂寞，旨在引起美國反華反共勢力的注意，但目前已淪為等候「落鑊」和受審、美國總統特朗普的棄子。

72歲黎智英多案纏身，在未來半年均要不斷進出法庭及警署。他因涉嫌違反《港區國安法》，今年8月10日被警方國家安全處拘捕，9月1日曾到旺角警署報到，獲准繼續保釋3個月，須於下月初再到警署報到。

黎並要面對4宗非法集結案共涉6罪，當中涉及在今年6月4日在銅鑼灣維多利亞公園疑煽惑他人參與未經批准集結的案，以及去年8月及10月期間，共3宗參與和組織未經批准的反修例遊行。上述的控罪，一經循公訴程序定罪，每罪最高均可處監禁5年。

另外，黎在2017年六四集會上，在維園內涉刑事恐嚇東方報業集團記者，用粗口「×你老母×」辱罵記者之餘，並揚言「我實搵人搞×你」，雖然有相有片佐證下，最終仍獲主審裁判官鍾明新裁定其刑事恐嚇罪名不成立而獲「放生」。律政司雖在今年9月17日提出上訴，惟距今逾兩個月，上訴聆訊仍未有任何進展。

此外，黎被警方國安處拘捕後，壹傳媒股價出現異動，股價大起大落，雖然警方於兩個月前以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕15人，證監會事後亦發聲明會協助警方調查，惟有關案件至今一直沒有下文，有議員批評證監會跟進事件既被動又「歎慢板」，質疑是否對涉案人士背後的勢力有所忌諱。

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