你要知：疫情天氣兩邊夾擊　皮膚乾燥點算好？

新冠肺炎疫情肆虐下，酒精搓手液成為市民的日常用品。適逢天氣開始變得乾燥，手部皮膚的乾燥問題令不少人困擾。究竟為何皮膚會變得脆弱？該如何減低對手部的損傷及保養肌膚？消毒液及護手霜應該如何選擇？就讓皮膚科專科醫生陳厚毅教路。

陳指，由於皮膚對空氣溫度及濕度的敏感度十分高，冬季較寒冷乾燥的天氣會令皮膚鎖水能力變差，容易拉扯繃緊，因此較易出現龜裂及脫皮等損傷。而酒精搓手液使用則太多會溶解皮膚脂質保護層，容易出現敏感，再加上天氣影響，令男女老幼的手部濕疹及主婦手個案上升約3成至5成。

根據美國衞生指引，每次使用酒精搓手液的分量只需3至5毫升便足夠。而用搓手液亦不應「潔癖式」般頻密消毒，只需在碰到扶手或自動櫃員機等多人接觸過的地方後才消毒即可，因為搓手液是化學產品，應避免過分使用令皮膚灼傷及引起敏感。陳建議若附近有洗手間就可用梘液替代搓手液，減低手部創傷。

不少人會擔心同時使用酒精搓手液及護手霜，會否令消毒或護膚效能被削弱，甚至引起不良反應？陳指，現時並無醫學實證顯示護手霜會使搓手液失效，亦沒有所謂化學上「互相排斥」的問題，「因此市民可在消毒雙手後，即時均勻搽上護手霜保濕，而特別乾燥的位置可多搽幾次，但切勿厚敷。」

陳提醒如用酒精搓手液，其酒精含量需為60%至90%才能達到消毒效果，另要留意搓手液或護手霜是否含有致敏防腐劑如對羥基苯甲酸(Paraben)及甲基異噻唑啉酮(MIT)，護手霜亦要避免選擇有香料成分，便可減少敏感情況出現。陳建議選擇護手霜時應先試用少許，確定沒有感到皮膚不適才購買。陳鼓勵大家作息定時，充足休息及適當保濕足夠有效預防皮膚問題出現。