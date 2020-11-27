通識科「殺科式」改革惹爭議　楊潤雄反駁可提升學生分析力

《施政報告》提及將備受爭議的高中通識教育科進行「殺科式」改革，科目將會改名，但維持必修必考，評分準則改為「合格或不合格」。教育局局長楊潤雄今早(27日)在電台節目表示，改革的通識新課程，是希望釋放更多空間讓學生選修其他科目，例如創新科技，又認為通識科毋須有詳細等級評核學生能力，只需知道達標與否就足夠，並強調新科目「發展學生多角度思考及分析等能力」的宗旨沒有變。

楊指，學校課程檢討專責小組在過去2年，就改革通識科全面諮詢業界及公開諮詢，共收到11至12萬份意見書，認為局方今次改革與小組意見差不多，包括科目維持必修必考、要刪減內容；要釐清學習概念、教材要審核，以及獨立專題探究(IES)是非必要，唯一不同的是將評級簡化「及格、不合格」。他指，局方在採納小組意見後，經通盤考慮未來教育政策走向、社會意見、對學生的要求，最終決定的課程改動與小組有不同亦屬正常。

他表示，通識科宗旨是希望可發展學生多角度思考及分析等能力，強調新科目宗旨沒有變，小組意見認為過去多角度的討論太空泛，局方日後會在概念上定一個基礎，以回應小組意見。他又指課程要培養學生正確價值觀，國民身份認同，與多角度思考沒有矛盾。

至於有意見指，新課程可能削弱學生自學能力，楊指出自學能力不是單靠通識一科，而局方學科成績簡化為「及格、不合格」，是希望學生在沒有理力下發展自己的思考能力，而不是為了考試。

楊又指，通識科改革後要求學生到內地考察，並非單純觀察，而要是製作專題報告，雖然不計算成績，但就可以透過內地接觸到世界議題，例如氣候變化，至於考察費用將由局方支付。對於有人擔心強迫考察，楊指當然「冇得捉佢去」，但強調考察對學生有益。他承認，今次改革會對通識科老師有一定影響，有待課程發展議會決定課程內容，才知道教學上的變化，局方會提供適當培訓，不過大部分內容同原先科目差不多，相信老師沒有太大問題，他期望新科目愈快推行愈好。