張建宗指明日大嶼可解決土地問題　市民批嘥錢促新界覓地

立法會財委會將於下午審議「明日大嶼」相關的「中部水域人工島相關研究」5.5億港元前期研究撥款申請。政務司司長張建宗今早(27日)在電台節目表示，「明日大嶼」計劃是香港非常重要的基建項目，會發展作第3個中央商業區，亦會興建尤其是公營資助房屋，可解決缺地問題。惟節目中有多名市民致電批評，指相關項目極具爭議，認為要有完善配套，又關注為何不在新界等覓地，反而浪費公帑建地。

另有市民質疑，當局會在立法會欠缺民主派之下，推行具爭議性的措施。張回應指，不同措施包括大型基建，以至擴展長者2元乘車優惠等，社會上都有反對聲音，強調香港正處於新冠肺炎疫情下的困難時期，《施政報告》目的是將香港帶回正軌。

此外，《施政報告》亦公布機管局將按市場化規則入股珠海機場，以讓香港和珠海機場達致更好協同效應。張建宗指，內地有強大市場和經濟內循環，將來會有更多內地旅客使用珠海機場，並可經港珠澳大橋到香港轉機，而今次入股是希望鞏固香港作為國際航通樞紐的地位，並非着眼於未來兩三年，而是未來20至30年的長遠回報。

他續指，《港區國安法》下香港漸趨穩定，至少市民出行不用擔心交通等受影響，而言論和新聞等自由仍然受到法律保障。