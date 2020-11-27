薛永恒指本港科研需有產業鏈配合　應與深圳「強強聯手」

新一份《施政報告》提到發展香港成為國際創新科技中心，創新及科技局局長薛永恒今日(27日)在電台節目表示，本港的基礎科研實力「非常之得」，即使是彈丸之地仍有5間本地大學全球一百大，但需要有整個產業鏈配合，才可將科研成果轉做商品，需了解本港優勢及限制，不能預期所有科研生產均設於香港，而深圳有高端製造力，應與對方「強強聯手」。

薛永恒指，「有咗基礎應用科研、生產、專業服務推廣、行銷，先至可以變翻做經濟動力，簡單講即係變到錢」，又形容創科工作是爭分奪秒。被問到為何不選擇與其他地區合作，他解釋，香港與深圳具有地理優勢，質疑為何捨近取遠。

「深港科技創新合作區」由香港科技園承租深圳福田部分用地，讓本港企業落戶，薛稱香港科技園的角色如「二房東」，代為管理大樓。被問到內地一些「潛規則」會令企業卻步，他指深圳與香港的制度雖不同，但法律規管已很先進，科技園亦可作「同行者」角色。他坦言，尚未商議擔任「二房東」所需金額，但深圳當局非常支持上述計劃，又認為若要吸引香港企業落戶，所需費用不會比香港貴。