環團請願反對明日大嶼　促政府優先發展棕地建屋

特首林鄭月娥前日(25日)發表新一份《施政報告》，並宣布撤回所有待審批的人事編制建議，令涉款約5.5億港元的「明日大嶼」中部水域前期研究撥款提前成為立法會財務委員會今日(27日)的首個審議項目。有環保組織今早到金鐘政府總部請願，重申反對研究撥款和填海工程，斥責政府違背減碳承諾，促請當局優先發展棕地代替「明日大嶼」，以解決房屋問題。

世界自然基金會香港分會海洋保育經理林言霞認為，進行大規模填海工程是一個不必要和昂貴的方式，並對香港的大自然環境造成不可逆轉的破壞，而採購和運輸物料、開展工程帶來的碳排放和碳足印相當高，亦違背了林鄭在《施政報告》中提到的減碳承諾。

林言霞續說，基金會十分關注填海對附近的生態發展構成的影響，他們曾進行資料搜集和水底研究，拍攝到石珊瑚、黑珊瑚、海馬、海龍等罕有品種。她又說，該會在填海附近水域擺設水底錄音機，當中錄到江豚出沒的聲音，認為政府比較低估了該處的海洋生態。

被問到有甚麼方案代替「明日大嶼」？林言霞回應指，政府應優先完成棕地修復及發展棕地，以解決當前房屋供應的問題。該會向財委會副主席陳振英遞交意見書後離開。