警搗跨國販毒集團　石頭藏2600萬元冰毒　和勝和巴籍假難民被捕

空運中空石頭藏約值2,600萬元冰毒，警破古洞和勝和毒品倉拘一巴籍假難民。警方根據線報，於前日(25日)在上水古洞一倉庫內，拘捕一名巴基斯坦藉男子涉嫌販毒，並搜出約43公斤懷疑冰毒，警方更發現有人利用中空石頭收藏毒品。據了解，被捕男子懷疑有黑幫和勝和背景。

西九龍總區刑事總部鍾雅倫警司表示，西九龍總區刑事部情報組聯同特別調查隊探員，早前根據情報及調查，鎖定一個國際販毒集團，該集團專門以少見及新穎的方式，將大量毒品偷運至本港。

警方於前日下午6時45分，在上水古洞一個位置偏僻倉庫進行拘捕行動，拘捕一名32歲持「行街紙」留港的巴基斯坦籍男子。行動中，檢獲一批約1噸重的石頭，約重42.7公斤、市值約2,580萬元的冰毒。經初步調查相信，販毒集團鑿開石頭，掏空中心收藏毒品，然後以化學品將石頭密封，掩人耳目。石頭由巴基斯坦白沙瓦機場運送至本港。警方檢獲49塊中空石頭，被捕男子以鐵錘等工具擊碎石頭取出毒品。

據悉，販毒集團大約運作2至3個月，檢獲石頭存放於20個鐵箱內。而石頭為類似青金石的水晶石頭，需要進一步檢測才能確定石頭品種。而該批貨約於數天前抵港，警方相信毒品供應西九龍區，而毒品仍未流出市面。

該名男子涉嫌販毒被捕，將會被落案，於明日(28日)西九龍裁判法院提堂。

警方相信已成功瓦解一個跨國販毒集團，不排除稍後會有其他拘捕行動及更多人被捕。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。