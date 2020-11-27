政府刊憲公布已注銷港龍牌照　航權或以競爭方式處理

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，早前宣布大裁員，並停運旗下國泰港龍航空，惟港龍旗下航線相關航權去向未明。政府今日(27日)刊憲宣布，港龍航空有限公司(港龍)在本月11日已將牌照交回空運牌照局，並公布國泰港龍航空的牌照已被注銷。

國泰航空於本年9月宣布國泰航空及國泰港龍將不會申請第2期保就業，最終宣布削減8500個職位，約佔集團總數3.5萬個職位的24%，當中包括大規模裁走5300名本地員工。國泰航空早前宣布旗下國泰港龍停運，機艙服務員及機師亦需簽新約，並大幅削減員工的薪酬福利。

隨國泰港龍航空停止營運，運輸及房屋局早前表示，港龍航空必需將航權交還特區政府，不能自行轉讓予其他公司。政府收回航權後，本地航空公司可向運房局申請使用有關航權，並由運房局根據既定機制分配。政府當時稱，分配航權時會考慮包括市場需求、航空公司的營運能力等多項因素，或分配予新航空公司營運，以鼓勵良性競爭。