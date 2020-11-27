相思灣村霸水上活動店繼續營業　王國興促地署取締僭建碼頭

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件揭發逾一個月，違建道路部分路段的石屎已被鑿開夾走；惟同時被揭霸佔官地的僭建碼頭圍封近一個月仍未有修復迹象。今早（27日）神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店繼續營業，有村民指黃無視各界批評，繼續橫行鄉村。有關注團體促請地政總署馬上採取行動，清拆及取締僭建碼頭。

地政總署早前派出外判工人，將神秘丁屋附近、位於政府官地範圍的石屎鑿開和運走，豎立告示牌標示政府土地，並放置多個石躉和鐵柱阻止車輛駛入。而道路入口、屬中邦發展有限公司持有的地皮，較早前亦有工人將石屎鑿開夾走，現場已還原為泥地。另外，位於自然保育區的非法廢料場，泥地則已平整。

至於黃子洋經營的水上活動店，今早繼續營業。而店舖對出的僭建碼頭，被鐵絲網圍封已近一個月，但至今未見有開展修復工程的迹象。有相思灣村居民透露，黃子洋過去一個月無視各界指控，大模廝樣經營水上活動店，對政府部門的查問置之不理。村民質疑政府「冇佢符」，未能對違法者起阻嚇作用，促請傳媒繼續關注事件，要求政府盡快檢控和執法。

「好明顯係地政總署失職，點可以仲容許呢個非法僭建碼頭繼續存在？」「23萬監察」發言人王國興對涉事水上活動店對出的僭建碼頭至今仍未清拆感到奇怪，直指所有涉及水上活動的違法建築均有一定潛在危險，若不幸發生意外，質疑責任由誰承擔？他促請地政總署馬上採取行動，清拆及取締僭建碼頭。「呢啲行為係唔可以放任同縱容，如果相關部門放任不理，好明顯係失職同瀆職。」