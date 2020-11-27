貿發局GoGBA平台助港企內銷　林建岳：尋找新出路解困

疫情重創全球經濟，商務及經濟發展局局長邱騰華今日(27日)見傳媒闡述新一份《施政報告》中的商務經濟措施。他指出，總觀今年全球的本地生產總值，預計除中國內地有1.9%反彈外，全球的本地生產總值預測下跌4.4%，香港亦預測下跌6.1%，本港發展經濟時既要管控疫情，亦要找方法走出疫境。香港貿發局主席林建岳則指，局方將推出一站式平台協助港企進行內銷，尋找新出路。

因應環球經濟狀況，本港會循三大方向發展經濟，包括利用國家內外「雙循環」策略；繼續擴大及開拓新市場，以及在新常態下繼續支援本地經濟，包括旅遊業、展覽業，政府會支持海洋公園重生，明夏啟用水上樂園，海洋公園亦會與非政府機構協助，活化珍寶海鮮舫等。

香港貿發局主席林建岳表示，會配合施政報告協助中小企走出困境，為本港企業尋找新出路。他指出，內地經濟步伐最快，能為本港提供發展機會，貿發局會利用大灣區和數碼平台打入內地市場。貿發局將聯同廣東省及有關商會推出一站式「GoGBA」平台，為港商提供全方位支援，涵蓋大灣區市場及政策資訊、諮詢服務及培訓、以及企業推廣、拓展和對接服務。

此外，貿發局亦會透過培訓和營運「網上香港設計廊」協助港商進軍內地大型電商平台；及提高香港產品在這些平台的認知度和形象。與此同時，貿發局也會利用其在內地的實體網絡，為港商提供商務支援，協助他們應對進口報關、物流配送、結算收款等營運事項。