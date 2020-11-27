跳舞群組確診者遍布多區豪宅　半山花園台再上榜

本港新冠肺炎疫情嚴重，昨日(26日)新增81宗確診個案，其中59宗個案屬跳舞群組，該群組已累計311人染病。根據衞生署衞生防護中心更新的確診者住宅及到訪場所名單，繼續有多個豪宅單位上榜，包括大坑豪園、薄扶林貝沙灣9座、畢架山新德園、何文田公爵閣及北角寶馬山花園8座等，西貢多個住所亦有上榜。此外，港島半山花園台第3座新增一名屬跳舞群組的住客確診，此前該處第2座已有6名住客確診，即累計7宗個案。

至於最新確診者曾到食肆方面，昨日有2名跳舞群組確診者曾到訪沙田顯徑商場的囍慶酒家。此外，曾於7月爆發「慶回歸群組」的旺角雅蘭中心稻香再度上榜，資料顯示一名屬跳舞群組的67歲男確診者，周一(23日)曾到訪該處。

跳舞群組住所最新一覽：

港島區

●北角寶馬山花園8座

●柴灣仁樂大廈A座

●灣仔海華苑1座

●大坑永威閣

●大坑豪園C座

●跑馬地蟠龍道11號

●貝沙灣南灣9座

●半山花園台3座

九龍區

●深水埗又一村屏園

●深水埗大坑西新邨民樂樓

●深水埗盈暉臺2座

●深水埗興隆大樓

●深水埗蘇屋邨海棠樓

●九龍塘晶苑

●畢架山新德園

●畢架山嘉皇臺

●土瓜灣安樂工廠大廈C座

●土瓜灣美善同道61號

●啟德嘉匯第2座

●何文田僑宏大廈1座

●何文田公爵閣

●油尖旺金基樓

●油尖旺天成大廈

●油尖旺利群大廈

●油尖旺港灣豪庭4座

●觀塘安泰邨智泰樓

●觀塘順利邨利明樓

●觀塘平田邨平信樓

新界及離島區

●葵青長安邨安海樓

●葵青盈翠半島1期3A座

●葵青荔欣苑荔林閣

●葵青青華苑華璇閣

●沙田九肚村

●沙田顯徑邨顯貴樓

●沙田銀禧花園銀禧閣

●沙田廣源邨廣柏樓

●沙田富寶花園2座

●沙田瀝源邨榮瑞樓

●屯門建生邨樂生樓

●屯門寶田邨6座

●荃灣德泰大廈

●荃灣碧堤半島6座

●元朗新時代中城M9座

●大埔布心排村

●大埔嵐山1座

●大埔新翠山莊

●西貢旭輝臺第2座

●西貢井欄樹

●西貢逸瓏園5座

●西貢甲邊朗

●西貢厚德邨德富樓

資料來源：衞生防護中心