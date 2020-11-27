跳舞群組確診者遍布多區豪宅　半山花園台再上榜

2020年11月27日 11:46
  • 東網電視
    更多新聞短片
    再有跳舞群組確診者居於半山花園台。
    本港新冠肺炎疫情嚴重，昨日(26日)新增81宗確診個案，其中59宗個案屬跳舞群組，該群組已累計311人染病。根據衞生署衞生防護中心更新的確診者住宅及到訪場所名單，繼續有多個豪宅單位上榜，包括大坑豪園、薄扶林貝沙灣9座、畢架山新德園、何文田公爵閣及北角寶馬山花園8座等，西貢多個住所亦有上榜。此外，港島半山花園台第3座新增一名屬跳舞群組的住客確診，此前該處第2座已有6名住客確診，即累計7宗個案。
    至於最新確診者曾到食肆方面，昨日有2名跳舞群組確診者曾到訪沙田顯徑商場的囍慶酒家。此外，曾於7月爆發「慶回歸群組」的旺角雅蘭中心稻香再度上榜，資料顯示一名屬跳舞群組的67歲男確診者，周一(23日)曾到訪該處。
    跳舞群組住所最新一覽：
    港島區
    ●北角寶馬山花園8座
    ●柴灣仁樂大廈A座
    ●灣仔海華苑1座
    ●大坑永威閣
    ●大坑豪園C座
    ●跑馬地蟠龍道11號
    ●貝沙灣南灣9座
    ●半山花園台3座
    九龍區
    ●深水埗又一村屏園
    ●深水埗大坑西新邨民樂樓
    ●深水埗盈暉臺2座
    ●深水埗興隆大樓
    ●深水埗蘇屋邨海棠樓
    ●九龍塘晶苑
    ●畢架山新德園
    ●畢架山嘉皇臺
    ●土瓜灣安樂工廠大廈C座
    ●土瓜灣美善同道61號
    ●啟德嘉匯第2座
    ●何文田僑宏大廈1座
    ●何文田公爵閣
    ●油尖旺金基樓
    ●油尖旺天成大廈
    ●油尖旺利群大廈
    ●油尖旺港灣豪庭4座
    ●觀塘安泰邨智泰樓
    ●觀塘順利邨利明樓
    ●觀塘平田邨平信樓
    新界及離島區
    ●葵青長安邨安海樓
    ●葵青盈翠半島1期3A座
    ●葵青荔欣苑荔林閣
    ●葵青青華苑華璇閣
    ●沙田九肚村
    ●沙田顯徑邨顯貴樓
    ●沙田銀禧花園銀禧閣
    ●沙田廣源邨廣柏樓
    ●沙田富寶花園2座
    ●沙田瀝源邨榮瑞樓
    ●屯門建生邨樂生樓
    ●屯門寶田邨6座
    ●荃灣德泰大廈
    ●荃灣碧堤半島6座
    ●元朗新時代中城M9座
    ●大埔布心排村
    ●大埔嵐山1座
    ●大埔新翠山莊
    ●西貢旭輝臺第2座
    ●西貢井欄樹
    ●西貢逸瓏園5座
    ●西貢甲邊朗
    ●西貢厚德邨德富樓
    資料來源：衞生防護中心
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease