跳舞群組確診者遍布多區豪宅 半山花園台再上榜
2020年11月27日 11:46
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再有跳舞群組確診者居於半山花園台。
本港新冠肺炎疫情嚴重，昨日(26日)新增81宗確診個案，其中59宗個案屬跳舞群組，該群組已累計311人染病。根據衞生署衞生防護中心更新的確診者住宅及到訪場所名單，繼續有多個豪宅單位上榜，包括大坑豪園、薄扶林貝沙灣9座、畢架山新德園、何文田公爵閣及北角寶馬山花園8座等，西貢多個住所亦有上榜。此外，港島半山花園台第3座新增一名屬跳舞群組的住客確診，此前該處第2座已有6名住客確診，即累計7宗個案。
至於最新確診者曾到食肆方面，昨日有2名跳舞群組確診者曾到訪沙田顯徑商場的囍慶酒家。此外，曾於7月爆發「慶回歸群組」的旺角雅蘭中心稻香再度上榜，資料顯示一名屬跳舞群組的67歲男確診者，周一(23日)曾到訪該處。
跳舞群組住所最新一覽：
港島區
●北角寶馬山花園8座
●柴灣仁樂大廈A座
●灣仔海華苑1座
●大坑永威閣
●大坑豪園C座
●跑馬地蟠龍道11號
●貝沙灣南灣9座
●半山花園台3座
九龍區
●深水埗又一村屏園
●深水埗大坑西新邨民樂樓
●深水埗盈暉臺2座
●深水埗興隆大樓
●深水埗蘇屋邨海棠樓
●九龍塘晶苑
●畢架山新德園
●畢架山嘉皇臺
●土瓜灣安樂工廠大廈C座
●土瓜灣美善同道61號
●啟德嘉匯第2座
●何文田僑宏大廈1座
●何文田公爵閣
●油尖旺金基樓
●油尖旺天成大廈
●油尖旺利群大廈
●油尖旺港灣豪庭4座
●觀塘安泰邨智泰樓
●觀塘順利邨利明樓
●觀塘平田邨平信樓
新界及離島區
●葵青長安邨安海樓
●葵青盈翠半島1期3A座
●葵青荔欣苑荔林閣
●葵青青華苑華璇閣
●沙田九肚村
●沙田顯徑邨顯貴樓
●沙田銀禧花園銀禧閣
●沙田廣源邨廣柏樓
●沙田富寶花園2座
●沙田瀝源邨榮瑞樓
●屯門建生邨樂生樓
●屯門寶田邨6座
●荃灣德泰大廈
●荃灣碧堤半島6座
●元朗新時代中城M9座
●大埔布心排村
●大埔嵐山1座
●大埔新翠山莊
●西貢旭輝臺第2座
●西貢井欄樹
●西貢逸瓏園5座
●西貢甲邊朗
●西貢厚德邨德富樓
資料來源：衞生防護中心
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease