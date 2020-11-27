勞工處下月續為外傭免費檢測　籲新僱主查閱無染疫證明

新一波新冠肺炎疫情大爆發，外傭中介宿舍曾成為「播毒站」。勞工處今(27日)宣布，12月1日至24日，將繼續提供免費病毒檢測服務予等待到新僱主家庭履新的外籍家庭傭工。當局表示，鼓勵相關外傭積極參與，並呼籲職業介紹所協助安排外傭前往臨時派發或收集點接受免費檢測。

勞工處表示，合資格的外傭可由12月1日起，前往灣仔運動場的臨時派發/收集點以領取或交回樣本收集包，毋須預約。當值人員屆時會要求外傭提供簡單資料，如香港身份證號碼及、入境事務處發出的最新簽證上所顯示的檔案編號及逗留期限等，當局提醒外傭帶備相關文件。相關派發點的開放時間為周一至周六早上11時至下午4時，而領取樣本收集包的最後日期為12月23日，交回樣本的限期則為12月24日。

勞工處指，政府已在8月25日至11月21日，為舊僱傭合約已屆滿或終止並正等待到新僱主家庭履新的外傭，提供兩輪病毒檢測服務，為了讓更多外傭受惠，當局會繼續為安排他們接受免費病毒檢測。勞工處表示，十分鼓勵正等候轉換僱主期間入住住宿設施的外傭，積極參與檢測，並建議僱主在新外傭到家庭履新前，要求外傭出示有效的陰性檢測結果。