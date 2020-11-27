桃園機場檢700公斤香港空運K仔原料　製毒後值4億港元

台灣的刑事局周五（27日）宣布，在桃園機場破獲歷來最大宗空運毒品案，案中查獲從香港空運到台灣一批用來製造氯胺酮（俗稱K仔）的原料，重約700公斤。據報道，該批原料如經加工估計可製成500公斤的K仔，市值高達15億元新台幣（約4億港元）。

據警方調查，該批製毒原料是從深圳轉往香港，再於上周三（18日）以服飾名義報關空運赴台。至上周四（19日）凌晨，一名21歲王姓男子駕駛貨車在機場倉儲貨櫃接走該批貨後，開往機場外圍停車場停泊。航空警察見其形迹可疑上前截查，從車上搜出內有不明粉末的紙箱，並通知刑事局偵查第一大隊接手查辦。

經初步檢驗，紙箱內藏有製毒原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」（N-Boc-Norketamine）。警方當場逮捕王某，同日再通知貨運公司的57歲彭姓女子和44歲詹姓男子，以及負責報關的50歲戰姓男子接受調查。

王某自稱是受託載貨，不知是毒品，其餘人也否認協助運毒。案中查扣的證物除該批製毒原料外，還有兩部手機、一輛貨車等。目前王某遭依毒品罪移送偵辦並收押，其餘3人准以10萬元新台幣（約2.8萬港元）交保。當局正持續追查幕後金主及貨源。