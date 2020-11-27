沙田污水處理廠擬搬遷　主體岩洞建造工程今招標

渠務署早前計劃將沙田污水處理廠遷往亞公角女婆山人工岩洞，就有關主體岩洞建造工程的招標工作於今日（27日）開始，截標時間為明年2月19日中午12時。渠務署指，此項搬遷計劃是香港現時最大規模的岩洞發展工程，預計完成招標後，工程將於明年7月展開，預料需約67個月，即2026年完成；至於騰出廠房的現址，署方則期望2031年能完成。

議員謝偉銓早前就搬遷沙田污水處理廠往岩洞一事，詢問該工程能否增加可供發展土地供應。渠務署今回覆指，重置現有的沙田污水處理廠，可騰出現時沙田污水處理廠所佔約28公頃土地作房屋和其他有利民生的土地用途。

渠務署搬遷沙田污水處理廠往岩洞，主要分成3個階段，是次招標工程涉及主體岩洞建造工程。當中包括在女婆山興建面積約14公頃的主體岩洞建築群；興建一條長約260米的副連接隧道；興建一個約70米深的通風井及一條長約660米的通風坑道；興建兩條直徑約2.2米、長約320米的排放水管道；在連接隧道入口處進行工地平整工程，包括天然山坡風險緩減措施及興建相關的護土構築物；及進行其他相關工程，包括拆卸現有沙田污水處理廠員工宿舍、進行道路及渠務工程、建造臨時炸藥倉庫、環境緩解措施及環境美化工程等。

有關工程設計和監督，渠務署已委託艾奕康有限公司負責。