集會期間私了不滿街坊　男女遭斥失理智人性同囚3年8月

事主因不滿當晚集會的噪音被「私了」。

香港科技大學學生周梓樂墮樓後不治當晚，有市民在將軍澳舉行悼念活動，一名富康花園男住客不滿群眾過於嘈吵，與在場人士理論，期間遭人圍毆「私了」。一對男女事後被捕，他們早前在區域法院同承認有意圖傷人及暴動兩罪，今（27日）同被判囚3年8個月。法官直斥當日現場包圍及施襲者受情緒影響，已失去自我控制能力，甚至理智及人性。

兩名被告分別是30歲無業女子黃鑫才，及59歲的士司機陳明貴。他們被控於去年11月9日，在將軍澳富康花園1座外，與其他身份不詳人士參與暴動；他們亦被控非法及惡意傷害33歲男子X。法庭為免X遭人起底滋擾，早前已頒匿名令。

法官判刑時憲法雖保障港人有言論集會自由，但這權利並非絕對，一旦涉及暴力便已演變成非法活動。而法治為本港核心價值，犯案者衝擊法治，亦會影響其他市民的自由權利，文明社會不能容忍此類暴力行為，法庭須判以阻嚇刑罰。

法庭續指案中事主無辜被襲，當他被推倒，眾人仍不停手。雖然辯方求情指被告只一時衝動犯事及沒有預謀等，惟兩人的行為明顯等同贊同及鼓勵現場的暴力行為，不應將他們的行為與其他人獨立區分。

法官考慮到當時社會上發生不少暴力示威事件、被告在案中的參與程度、事件中的參與人數及對公眾造成的驚嚇，以及事主所受到的傷害及影響等，決定判兩被告即時監禁，更明言若非涉及針對傷害X的行為，法庭本可考慮較低的量刑起點。