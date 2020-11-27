海洋公園接收珍寶海鮮舫救亡　邱騰華死撐可帶動南區發展

《施政報告》中提出「躍動港島南」計劃，推動海洋公園和非政府機構協作，以自負盈虧方式活化珍寶海鮮舫，期望可助公園「重生」。商務及經濟發展局局長邱騰華今日(27日)表示，海洋公園具備獨特的發展條件，包括其天然景觀、近海的有利位置、南港島線的交通便利，相信珍寶海鮮舫與海洋公園能夠互相補足，帶動整個南區發展。

他又指，雖然珍寶海鮮舫擁有40年光景，但整艘船保存得很好，對於其未來發展，不會只是維持做酒樓或食海鮮，認為這會是南區一個很好的亮點，未來會商量如何利用該流動畫舫，配合整個南區發展。

被問及整項「躍動港島南」總共涉及的金額和推行時間表，邱表示政府現階段難評估會耗資多少錢，而由於計劃中有部分措施是與海洋公園合作，故在推行時間表中涉及旅遊的措施相信會較早實行，又指海洋公園現階段是以招標形式，引入海鮮舫營運者，相信不會對其財政構成壓力。至於政府會否再撥款資助，他則沒有正面回應，只稱會於明年初海洋公園公布重生方案時一併公布。

對於香港與新加坡旅遊氣泡重啟時間，邱指出，旅遊氣泡是建基於新冠肺炎疫情受控才建立，兩地若其中一方的疫情惡化則會停止，因此氣泡的開通受制於疫情環境，希望氣泡旅客能得到保障及活動自由。