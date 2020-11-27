鍾翰林否認侮辱國旗　稱有人用包紅布長棍施襲在先

目前因涉違反國安法被還押的19歲前學生動源召集人鍾翰林，去年5月14日被指在立法會示威區刑毀撐政府團體「保衛香港運動」的一支五星旗，被控侮辱國旗及非法集結罪。法庭裁定表證成立後，鍾翰林今（27日）在東區法院出庭自辯，聲稱當時有人用「紅色布包裹嘅棍」襲擊他們陣營的人，他為免有人再用它施襲，因此選擇把棍拋走，強調當時根本不知道紅色的布是五星旗，更遑論侮辱它。控辯雙方下午會繼續結案陳詞。

控罪指，被告鍾翰林於2019年5月14日，在立法會綜合大樓指定示威區，無合法辯解而公開及故意玷污或侮辱國旗；以及在同一地點參與非法集結。

被告表示，當日早上近8時，他見到一名穿綠衫的女子，隔着鐵馬被屬「保衛香港」團體的人士搶背囊，他於是上前協助該女士，並質問「保衛香港」的人「對個女仔做咗啲咩」，雙方曾經「有啲溝通」。期間一塊紅色的布飄過來，有人揮動由該塊布所包裹的棍，他亦聽見身旁有人大嗌「打人」。

被告續指，當時現場情況混亂，過程中不知何故該棍變得屈曲，未幾有人把布連着截斷了的棍傳給他，由於他認為該枝棍有即時危險性，又物品不屬於他，他不欲被指偷竊，故他選擇後退遠離人群，並將那支棍拋走。

被告強調當時不知道該塊布是五星旗，亦否認是他弄斷旗杆，或有意侮辱五星旗宣洩憤怒，聲稱若他有意侮辱，大可以在拋落地後才做出相關行為，但片段可見，他拋走物品後便沒有理會它。此外，被告又指整個過程中，沒有保安或警方介入要求他們即時離開，當時他並不知道自己身處的通道並非指定示威區。