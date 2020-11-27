貨櫃場男工偷同事門匙爆竊　偷走夾萬擸36萬現金　7日後落網

警方於上周四(19日)下午3時許，接獲天水圍天晴邨晴海樓姓古(33歲)男子報案，指寓所被爆竊，一個藏有36萬港元現金的夾萬不翼而飛。警方將案件列爆竊，元朗警區刑事調查隊經追查後，前日(25日)於屯門區拘捕一名男子，涉嫌於早前偷取同事住所門匙，再入屋爆竊。

元朗警區刑事情報組主管陳嘉曦督察表示，案發時間為當日早上11時，獨居的男戶主上班不在家，他收工回家發現屋內有搜掠痕迹，客廳的夾萬被偷走，內有36萬港元現金及一隻約值5,000港元的手錶，但單位大門無撬毀。警方翻查大廈「天眼」調查，發現賊人在案發後，以手推車運載一個方型大箱離開大廈。

元朗警區情報組及天水圍分區特遣隊，翻查大量「天眼」片段、情報分析及背景調查，迅速鎖定疑人身份及運走失物的車輛。前日下午4時，警方在屯門區以涉嫌爆竊拘捕一名姓林(29歲)男子，在其私家車檢獲約2萬元現金，及於其寓所檢獲犯案時所穿的衣物。據悉，林為貨櫃場工人，與受害人為同事關係，相信有人早前偷走受害人寓所門匙犯案。